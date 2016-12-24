İsrail: BM'nin yerleşimlerle ilgili kararına uymayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimlerine son vermesiyle ilgili kararın 'utanç verici' olduğunu söyledi.

Netanyahu, İsrail'in karara uymayacağını belirtti.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ise kararı, 'İsrail politikalarına yönelik büyük bir darbe' olarak değerlendirdi.

Karar, 14 lehte ve bir çekimser oyla geçti. ABD oylamada çekimser kaldı.

Güvenlik Konseyi kararı, İsrail'in ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan oylamaya müdahale etmesini istemesinin ardından geri çekilmişti.

Ancak Malezya, Yeni Zelanda, Senegal ve Venezüella'nın devreye girmesinin ardından karar yeniden gündeme alındı.

Karar tasarısı Mısır tarafından hazırlandı.

Kararda, "İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı" ifadesi yer alıyor.

Ayrıca kararda, İsrail yerleşimlerinin "yasal dayanağının olmadığı" belirtiliyor ve "iki devletli çözümü tehlikeye attığı" kaydediliyor.

İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal atlında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 140 yerleşim yerinde 500 bine yakın Yahudi yaşıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tasarının geçmesi ardından şunları söyledi:

"İsrail, BM'deki İsrail karşıtı bu utanç verici tasarıyı reddetmektedir. İsrail tasarının şartlarına uymayacak".

"Güvenlik Konseyi, Suriye'de yarım milyon insanın katledilmesini durdurmak için hiçbir şey yapmadığı bir zamanda, Orta Doğu'daki tek gerçek demokrasiye, İsrail'e karşı utanç verici bir şekilde birlik olmakta ve Ağlama Duvarı'nı 'işgal edilmiş toprak' olarak nitelendirmektedir".

Netanyahu, Obama yönetimin 'sadece İsrail'i korumakta başarısız olmakla kalmadığını, aynı zamanda BM'deki bu örgütlenmeye perde arkasından destek verdiğini' söyledi.

İsrailli lider, Donald Trump'la çalışmak için sabırsızlandığını da belirtti.

Filistinli lideri Mahmud Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik Konseyi'nin tasarısı İsrail politikalarına yönelik büyük bir darbe, yerleşimlere karşı oybirliğiyle yapılmış uluslararası bir kınama ve iki devletli çözüme güçlü bir destektir".

Filistin Yönetimi'nin BM Büyükelçisi Riyad Mansur, BM kararının tam vaktinde geldiğini, gerekli ve önemli olduğunu söyledi.

Mansur, yerleşimlerin barışın ve iki devletli çözümün önünde çok büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power, "Yerleşim sorunu o kadar kötü bir hale geldi ki iki devletli çözümü tehlikeye sokuyor" demişti.

Power, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu yerleşimleri savunması nedeniyle eleştirmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Bir kişi, aynı anda hem yerleşimleri genişletip hem de çatışmayı bitirecek iki devletli çözüme destek veremez."

Power, ABD'nin Güvenlik Konseyi kararına neden destek vermediği konusunda gerekçe olarak yerleşim konusunun kararda "çok dar bir bakış açısıyla" ele alınmış olmasını gösterdi.

İsrail'in oylamadan önce ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibiyle iletişime geçerek, şimdiki yönetimin kararı veto etmesi konusunda baskı uygulamasını istediği bildirilmişti.

Donald Trump dün bir açıklama yayımlayarak "BM Güvenlik Konseyi'ndeki kararın veto edilmesi" çağrısında bulunmuştu.