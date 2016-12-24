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Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesini öngören tasarı kabul edildi

BMGK'da ABD ilk kez çekimser oy kullandı ve İsrail'in yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin derhal ve tamamen durdurmasını talep eden karar kabul edildi

24 Aralık 2016 01:49

BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karar uyarınca İsrail’den Doğu Kudüs’te dahil olmak üzere Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinde bulunuldu.

BMGK Başkanı Roman Oyarzun, ABD’nin katılmadığı oylamada, karar taslağının 14 lehte oyla kabul edildiğini söyledi.

Mısır’ın hazırladığı tasarı, 2334 numaralı BMGK kararı olarak, başta Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısının kabul edilmesi durumunda İsrail’den faaliyetlerine ‘hemen’ son vermesini talep ediyor.

"Tek dostunu terk etti"

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD’nin İsrail’i terk ettiğini söyledi. Bakan Steinitz, “Bu yerleşimlere karşı bir tasarı değil, bu İsrail karşıtı bir tasarı. Yahudi halkına ve Yahudi devletine karşı bir tasarı. ABD basit şekilde Orta Doğu’daki tek dostunu terk etti” dedi.

 

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