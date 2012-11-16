İsrail 3 saatlik ateşkese uymadı

Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in Gazze'ye 3 saatlik ziyareti sırasında ateşkes ilan edeceğini duyuran İsrail buna uymadı. Kandil, Gazze'de olduğu sırada İsrail savaş uçakları Nazila bölgesini bombalayarak 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Gazze'de söz verdiği 3 saatlik "ateşkes"e uymadı. Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in Gazze'yi ziyaret ettiği sırada İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Nazila bölgesini vurdu. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail saldırıyı gerçekleştirmeden önce Hamas'ı 3 saatlik "ateşkes"e uymamakla suçladı.

Gazze'de bulunan Mısır Başbakanı Hişam Kandil ise, dünyaya çağrıda bulunarak, Gazze'ye saldırının durdurulmasını istedi. Mısır Başbakanı Kandil, "Bu trajedi sessiz kalınarak geçiştirilemez, dünya sorumluluk üstlenerek bu saldırıları durdurmalı" dedi.

Mısır Başbakan'ı Gazze'de

Mısır Başbakanı Hişam Kandil, iki gündür İsrail saldırısı altında olan Gazze'ye gitti. Gazze'de iki günde 300'den fazla noktayı bombalayan İsrail, Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in 3 saatlik ziyareti sırasında "ateşkes" ilan ettiğini duyurmuştu. Hamas da, bu süre içerisinde İsrail tarafına roket fırlatmayacağını açıklamıştı.

İsrail sadece dün gece Gazze'de 200 saldırı gerçekleştirdi. Hamas ise, İsrail tarafına 10 roket fırlattı. 30 bin yedek askere "hazır ol" çağrısı yapan İsrail, kara operasyonu için tanklarını Gazze sınırında bekletiyor.

Bu çatışmaların gölgesinde Filistinlilere destek vermek için Gazze'ye giden Mısır Başbakanı Hişam Kandil'i sınırda Filistinli yetkililer karşıladı. Gazze'deki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye'nin ise nerede olduğu bilinmiyor. İsrail'in dün Haniye'nin evine de saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Filistinli bir güvenlik yetkilisi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Mısır Başbakanı Kandil'in Refah geçiş kapısına geldiğini ve Gazze'nin yönetimindeki Hamas yetkilileri tarafından karşılandığını" söyledi. İsrail ise sınırlarına düşen Hamas roketlerine misilleme olarak başlattığı operasyonları hız kesmeden sürdürdü.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava destekli saldırılarda üçüncü güne girilirken, sabah saatlerinde yeni saldırı haberi geldi. Bir saatten kısa sürede yaklaşık 200 saldırı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlı'nı vurdu

Saldırılarda, Gazze'nin kuzeyindeki el-Kerame, Es-Sudaniyye ve el-Makusi bölgelerinin yanı sıra kentin kuzeybatısındaki İzzettin Kassam Tugayları'nın hedef alındığı belirtildi. Gazze'nin güneyinde yer alan Tel Heva mahallesindeki İçişleri Bakanlığı binasının da isabet aldığı ve tamamen yıkıldığı öğrenildi.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre Refah, Hanyunus kentleri ile Gazze'nin kuzeyindeki pek çok yerleşim bölgesine de onlarca saldırı gerçekleştirildi.

Hamas komutanlarından Muhammed Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki evine düzenlenen hava saldırısında bina tamamen yıkılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

20 Filistinli öldü

Bölgede yaşanan yoğun bombardıman ve şiddetli çatışmaların etkisiyle halkın tedirgin ve endişeli olduğu gözlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 20'ye çıktığı belirtilirken, yaralı sayısı ise 235 olarak kaydedildi. Hamas'ın attığı roketler sonucu İsrail'de ise, 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yahudi gruplar ve ABD'lilerden İsrail protestosu!

İsrail'in Gazze'ye, havadan ve denizden düzenlediği saldırılar ABD'de de protesto edildi. New York'taki protestoya, İsrail hükümetinin kendilerini temsil etmediğine inanan Hasidic Yahudilerinin yanı sıra Amerikalılar da destek verdi.

ABD'nin Portland, Philadelphia, Houston, Cleveland, Gainesville, Cincinnati, Birmingham, Washington D.C. Seattle, San Francisco, San Diego, Princeton, Olympia, Nashville, Los Angeles, Chicago, Boston, Atlanta, Austin ve New York kentinde bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle İsrail hükümetini protesto etti.

New York'ta, 2. Cadde üzerinde, 42.ve 43. sokaklar arasında bulunan İsrail Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bina önünde toplanan, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı söylemler içeren pankartlar taşıyan kalabalık gruba, İsrail hükümetinin kendilerini temsil etmediğine inanan Hasidic Yahudilerinin yanı sıra Amerikalılar da destek verdi.

Göstericiler uluslararası toplumun duyarsızlığını eleştiren konuşmalar yapıp, sloganlar attı.

Protesto gösterisinde, uluslararası toplum, ABD ve BM bölgenin tecridine son verilmesi, yeniden inşası için parmağını bile kıpırdatmama ve Gazze halkına 'ihanet etmekle' suçlandı.

İsrail yönetimi de Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen "tecrit politikası"yla toplu cezalandırma taktiği güderek uluslararası insan hukukunu çiğnemekle itham edildi.

Gösterinin ilgi çeken yanlarından biri, ABD'de yaşayan İsraillilerin ve Amerikan vatandaşı Yahudilerin de İsrail karşıtı söylemleri oldu.

'Siyonist Karşıtı Ortodoks Museviler' örgütü üyeleri, İsrail'i 'siyonist' politika izlemekle suçlarken, yaptıkları yazılı açıklamada, "Siyonizm öncesi, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Araplar ve Museviler, kutsal topraklarda barış içinde birlikte yaşadılar. Dünyanın Siyonist İsrail'e yaptığı yardımlar, göz yummalar Yahudilerin yararına değil, tam tersine Araplar kadar Yahudilerin de zararına" sözlerine yer verdi.

'Hamas sorumlu'

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ortadoğu'da yaşanan şiddet hakkında yaptığı açıklamada, şiddetin sorumlusunu Hamas olarak gösterdi.

Merkel'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı'nın bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi adına Mısır'ın devreye girmesini istediği ifade edildi. Merkel bu kapsamda Mısır'ın Hamas üzerindeki baskısını artırmasını istedi.

Tunus Dışişleri Bakanı Kamel Morjane'nin de Gazze'ye gideceği öğrenildi.