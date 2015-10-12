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Dünya

İsrail, 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail'in Pazar sabahı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda da hamile bir kadın ve kızı haytaını kaybetmişti

12 Ekim 2015 02:20

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki olaylar sırasında İsrailli askerler taradından başından vurulan 13 yaşındaki Ahmed Şeriki'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İsrail yönetiminin, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini bazen tamamen bazen de kısmen engellemesi sebebiyle 13 Eylül'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşanan gerginlik sürüyor. İsrail askerlerinin 9 Ekim'de Gazze’de Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu beş kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. Dün de Han Yunus'ta 2 Filistinli genç vuruldu, Kudüs'te de 2 İsrailli bıçaklandı. İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği hava saldırısında da 30 yaşındaki hamile Noor Hassaf ve kızı Rahaf Hassan hayatını kaybetti. 

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Nablus ve Tulkerm'de yoğunlaşan olaylarda, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi. Nablus'ta 53, Tulkerm'de de 20 kişi atılan gerçek mermiyle yaralandı. Ramallah'ta da biri gerçek, diğeri plastik mermiyle 2 kişi yaralandı. Ramallah'ta başından vurularak yaralanan 13 yaşındaki Filistinli çocuk, getirildiği Ramallah Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.

 

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