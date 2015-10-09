İsrail askerleri Gazze'de ateş açtı; 5 ölü, 20 yaralı

İsrail yönetiminin, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini bazen tamamen bazen de kısmen engellemesi sebebiyle 13 Eylül'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşanan gerginlik sürüyor. İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Middle East Eye'ın haberine göre, İsrailli yetkililer, Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistinlilere destek için yapılan ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde Filistinlilerin taş attığını ve lastik yakarak bunları askerlerin üstüne gönderdiğini öne sürdü. Ordu sözcüsü, askerlerin “eylemcilerin ilerleyişini durdurmak ve kalabalığı dağıtmak amacıyla” ateş açtığını söylerken, beş Filistinlinin kurşunların hedefi olduğunu sözlerine ekledi.

Middle East Eye, ölenlerden birinin 15 yaşındaki Muhammed Hişam el-Ragıp olduğunu aktardı.