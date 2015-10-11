İsrail Gazze'yi vurdu; hamile kadın ve küçük kızı hayatını kaybetti

İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 30 yaşındaki hamile Noor Hassaf ve kızı Rahaf Hassan hayatını kaybetti. İsrail, Hamas'ın silah ürettiği yerlerin hedef alındığını ve saldırıların Gazze'den ülkenin güneyine fırlatılan iki rokete misilleme olduğunu savundu.

İsrail yönetiminin, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini bazen tamamen bazen de kısmen engellemesi sebebiyle 13 Eylül'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşanan gerginlik sürüyor. İsrail askerlerinin 9 Ekim'de Gazze’de Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu beş kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. Dün de Han Yunus'ta 2 Filistinli genç vuruldu, Kudüs'te de 2 İsrailli bıçaklandı.

"İsrail Ordusu Gazze'deki tüm saldırılardan Hamas'ı sorumlu tutuyor"

BBC Türkçe'nin haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'den atılan iki rokete karşılık olarak, Gazze'nin güneyindeki Zeytun'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, hamile bir kadın ve küçük kızı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının eşi de yaralandı. Saldırıda, 3 kişinin de enkaz altında kaldığı açıklandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Peter Lerner hava saldırısından sonraki açıklamasında, "İsrail Ordusu Gazze'deki tüm saldırılardan Hamas'ı sorumlu tutuyor" dedi.

Kadın canlı bomba iddiası

İsrail Polisi Batı Şeria'da da Filistinli bir kadının, bomba yüklü bir aracı infilak ettirmeye çalıştığını belirtti. Filistinli kadının sabah saatlerinde Maale Adumim Yahudi yerleşiminin yakınlarında polis tarafından durdurulduğu bildirildi.

İsrailli bir Polis Sözcüsü kadının tekbir getirdikten sonra patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtti. Olayda kadının ağır yaralandığı, bir polisin de hafif yaralar aldığı bildirildi.