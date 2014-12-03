İşportacı zabıtaya bıçakla saldırdı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, zabıta memurları ile işportacılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru bıçakla yaralandı. Memurlardan Sercan Rifat Sirkeci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde, Anadolu Caddesi Karşıyaka İskelesi'nde meydana geldi.

Açıkta gıda maddesi satan ve vergi levhası bulunmayan seyyar satıcıları uyaran zabıta memurları arasında tartışma yaşandı.

Tezgahları toplanan seyyar satıcılar yakınlarına haber verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcıların arasında bulunan kimliği belirsiz bir kişi bıçakla zabıta memurlarına saldırdı.

Memurlardan Gökhan Karataş (28), Sercan Rifat Sirkeci (28) ve Erdem Özcan (34) bıçakla yaralandı. Diğer memurlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, seyyar satıcılar ve eli bıçaklı saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Sercan Rifat Sirkeci ise Başkent Hastanesi'ne, Gökhan Karataş ve Erdem Özcan Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sercan Rifat Sirkeci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

'Halkın sağlığını korumak isterken...'

Olaydan sonra yaralanan arkadaşları için hastaneye koşan zabıta memurlarından Selçuk Birdi (29), kimseden destek göremediklerini belirterek, "Olay Karşıyaka İskele' de meydana geldi. Midye satan bir kaç kişiye daha öncede uyarılarımız oldu, tezgahları kaldırması yönünde. Bugünde yine aynı rutin görevimizi yaparken, tekrar tezgahını kaldırması yönünde uyardık. Bize tezgahımızı vermeyiz, buradan kan çıkar dediler. Daha sonra ekip olarak tezgahı almak için müdahale ettik. O sırada Ahmet isimli kişinin oğlu ve yanındaki arkadaşları bize saldırdılar. İçlerinden biri bıçakla önüne gelene saldırdı. Arkadaşlarımız bıçaklandı. Bu konuyla ilgili biz halkın sağlığını korumak için çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta bu" dedi.

Kavgada yere düşerek elinden yaralanan zabıta memuru Fatih Güldaş (28) ise "Boğuşma sırasında yere düştüm. Kendimi korumaya çalıştım. Bu olayların yaşanmasının sebebi kanun olarak yaptırım gücümüz yok. Güç kullanma yetkimiz yok" şeklinde konuştu.