Isparta'da savcılığın kararına itiraz

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi Türbetepe Mevkii'nde 30 Kasım 2007'de meydana gelen ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Atlasjet firması hakkında verdiği `kovuşturmaya yer olmadığı' kararı için aileler, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.



Uçak kazasında ölenlerden bazılarının yakınlarının avukatı Hasan Kaşıkara, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini sundu. Kaşıkara, Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uçak kazasıyla ilgili olarak Atlasjet firmasına yönelik, `kovuşturmaya yer olmadığı' kararı çıktığını anımsatarak, kendilerine göre, Atlasjet firması yetkililerinin de kazada sorumlu olduğunu öne sürdü. En yakın yer olan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini sunduklarını ifade eden Ankara Barosu'na bağlı avukat Kaşıkara, ``Lehimize bir karar bekliyoruz. İtirazımız kabul gördüğü takdirde daha geniş kapsamlı bir araştırma başlatılacak ve Atlasjet firması yetkilileri de Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak'' diye konuştu.



Isparta Adliyesi'ne gelerek Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Şahin ile de görüşen avukat Kaşıkara, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaşıkara, Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararını, iddianame hazırlanması ve dava açılması için Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini söyledi. Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki kararının yolcu yakınlarının talebi doğrultusunda geliştiğini belirten Kaşıkara, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevi ihmal suçuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yapılması yönünde karar verildiğini söyledi. İkinci kararın ise Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı (World Focus) firmasının olay tarihindeki genel müdür ve yetkili teknik personeli hakkında, birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan düzenlenen fezleke olduğunu belirten Kaşıkara, fezlekenin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldığını, hazırlanacak iddianameden sonra Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılacağını bildirdi.



'Bileti Atlasjet'ten aldık'



Uçak kazasında oğlu Hayri Tokgöz'ü kaybeden Şerafettin Tokgöz, ``Yolcu yakınları için kesilen poliçenin muhatabı olan Garanti Sigorta ve diğer sorumlular hakkında yolcu yakınlarının mağdur edilmesi durumunda söz konusu sigorta şirketlerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren sigorta mevzuatı çerçevesinde sorumluluğu konusunda kanunun verdiği yetkileri kullanacağız. Ayrıca Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nden de itirazımıza olumlu cevap gelmesi halinde şikayet ettiğimiz 3 konuda da haklı çıkacağımız inancını taşıyorum'' diye konuştu. Bileti Atlasjet'ten aldıklarını belirten Tokgöz, "Atlasjet görevini yerine getirmek mecburiyetindedir. Bir kere sorumluluk devredilemez. Bu konu da kanunen açıktır. Sorumluluk niye devrediliyor diye itirazda bulunacağız'' dedi.

