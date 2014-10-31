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Yaşam

Çoğunluğu kadın olan mevsimlik işçileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı; 17 ölü, 28 yaralı!

Isparta'da işçileri taşıyan 27 kişilik midibüse 45 işçinin bindirildiği ortaya çıktı

31 Ekim 2014 10:07

Türkiye bu sabah da Isparta'dan gelen bir felaket haberiyle uyandı. Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nden elma bahçesinde çalışan mevsimlik işçileri Gelendost’a götüren midibüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre çoğu kadın17 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Midibüsün 27 kişilik olmasına rağmen 45 işçinin araca bindirildiği ortaya çıktı.

Kaza saat 07.15 sıralarında Yalvaç’ın Balkonak Köyü’ne 2 kilometre uzaklıktaki meydana geldi. Yalvaç’tan Gelendost’a elma toplama işinde çalışanları götüren ve sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, virajlı yolda şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Yalvaç ve Isparta’dan kaza yerine sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Yalvaç Kaymakamı Ahmet Altıntaş, ilçenin Balkonak mevkisinde Akşehir'den Gelendost'a elma toplamaya giden işçileri taşıyan midibüsün ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu yol kenarında istinat duvarına çarpıp yan yattığını belirtti.

 

15 yaralı Akşehir’e sevkedildi

 

Isparta’nın Yalvaç İlçesi yakınlarındaki kazada yaralananlardan 15’i ambulanslarla yakındaki Konya’nın Akşehir İlçesi’ndeki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı duyan yaralıların yakınları da hastaneye akın etti.  Yaralılardan durumu ağır olan Leyla Çelik (44), Şerife Özkan (46) ve Fatma Önay (31) yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

 

Yaralıların isimleri

 

Akşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaki yaralıların adları şöyle:

Esme Altunbay (16), Meral Arslanalp (24), Erkan Arslanalp (16), Buket Keskin (26), Nermin Ölçer (33),  Sultan Bozdağ(66), Ömer Akdeniz(31),  Rabiya Caran (19), Şerife Aksoy(58), Ömer  Samur (47),  Sibel Arslanalp (12), Durmuş Ali İlboğa (25).

 

Yük fazlalığı freni patlattı

 

Eski model midibüsün kaza yerine 1 kilometre kala rampa çıktıktan sonra inişe geçtiği, bu sırada yük fazlalığından dolayı freninin patlaması sonucu kontrolden çıktığı belirtildi.

Midibüsün önce yolun sağ tarafındaki toprak tepeye doğru tırmandığı, ardından da yan devrilerek 100 metre sürüklendiği kaydedildi.

Isparta’dan gelen bir ekip, midibüsün lastiklerinin derinliklerini ölçtü, aracın genel durumuyla ilgili notlar aldı.

Cumhuriyet Savcısı’nın kaza yerindeki incelemesi sürerken cenazeler Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

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