Isparta’da HDP’lilere saldırı

Isparta’daki seçim çalışmaları kapsamında duvar ve bilboardlara sticker yapıştıran Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) üye gençler Fatih Mahallesi’ndeki adliye ve emniyet müdürlüğü binalarının civarında saldırıya uğradı.

Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) haberine göre, cop ve sopaların kullanıldığı saldırıda T.D. isimli genç kafasından ve sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, şikayetçi olan HDP’li gençlere “Eğer şikayetçi olursanız Kabahatler Kanunu dolayısıyla hakkınızda işlem yaparız” dediği, HDP’li gençlerin ise 208 liralık cezayı kabul etmek durumunda kaldığı belirtildi.