T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Isparta'da uzaktan eğitim başladı

"Dersler okulların ders programlarına göre devam edecek"

09 Şubat 2022 19:30

Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.

ıspartaeğitimuzaktan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24