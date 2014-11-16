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Dünya

İspanyollardan Erdoğan'a 'ispat et' çağrısı

El Pais gazetesi, Erdoğan’ı ispata davet ederek Amerika kıtasında yapılan kazılarda Kolomb öncesi herhangi bir cami kalıntısına rastlanmadığını belirtti

16 Kasım 2014 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1'inci Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı, "Amerika kıtasını Kristof Kolomb'dan önce Müslümanlar keşfetti" açıklaması İspanyolların tepkisini çekti.

İspanyol medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine geniş yer verilirken Kolomb’un günlüğünde asla Küba’da dağın tepesinde görülen bir camiden bahsetmediği, dönemin filozof ve dini adamlarından biri olan Bartolome de las Casas’ın Kolomb ile ilgili yazdığı bir hikayede Küba için “Bir dağ gördüm dağın üzerinde zarif bir camiye benzeyen ufak bir tepecik var” sözlerini sarf ettiğini ancak bu sözlerin sadece bir din adamının kurgulayarak yazdığı masaldan ibaret olduğu ifade edildi.

El Pais gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği Amerika kıtasını 1178 yılında Müslüman denizciler keşfetti tezinin yeni olmadığını İslami yazarların bir Çin belgesine dayandırarak bu iddayı daha önce de gündeme getirdiklerini belirtti. Gazete ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ispata davet ederek Amerika kıtasında yapılan kazılarda Kolomb öncesi herhangi bir cami kalıntısına rastlanmadığını belirtti; şayet var ise de bunun belgelenmesini istedi.

Erdoğan’ı gerçeklerden uzak bir lider olarak da tanımlayan gazete, Cumhurbaşkanı’nın Finlandiya’ya yaptığı bir ziyarette Başbakan Jyrki Katainen’a aynen Türklere söylediği gibi Finlilerin de 3 veya daha fazla çocuk sahibi olması tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu arada Erdoğan’ın Kolomb ile ilgili söylediği sözler İspanya’da sosyal medyada en fazla tartışılan konuların başında geldi. İspanyollar Erdoğan’ın sözlerini ciddiye almadıkları yönünde paylaşımlarda bulundular. Amerika’yı kim keşfetti iddası Güney Amerikalıların da ilgisini çekti.

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