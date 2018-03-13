T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İspanyol sanatçıdan çocuklar için seramik atölyesi

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 17 Mart Cumartesi günü İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin çocuklar için düzenleyeceği atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak

13 Mart 2018 20:49

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 17 Mart Cumartesi günü İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin çocuklar için düzenleyeceği atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanıTrump Art Gallery’de, kendi eserlerinin de yer aldığı ‘Mareas/Gelgit’ adlı sergi kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenleyecek. ‘Seramik Atölyesi’ ile Alfonso Ruiz Felipe çocukların hamurdan kişisel seramiklerini yapmasına yardımcı olacak, küçük sanatçılar içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaracak.

Seramik hamurunu, kendilerine özgün bir biçimde şekillendirerek birer sanat eserine dönüştürecekleri atölye çalışması ile çocuklar hem keyifli vakit geçirecekhem de el becerilerini geliştirecekler.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TRUMP Alışveriş MerkezininTrump Art GalleryMart CumartesiAlfonso Ruiz FelipeninSanatçı Alfonso Ruiz Felipe Trump Alışveriş MerkezininArt GallerydeAtölyesiAlfonso Ruiz FelipeSeramikFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24