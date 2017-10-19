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Dünya

İspanya'nın Katalonya'ya verdiği 'referandum süresi' doldu

Katalonya, Madrid'in tanıdığı süre içerisinde bağımsızlık ilan edilip edilmediği konusunda yanıt vermedi

19 Ekim 2017 14:19

İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için tanıdığı süre TSİ 11.00 itibarıyla sona erdi. Katalonya kendilerine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Puigdemont, İspanya  Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup göndererek, İspanya'nın müzakere önermeyip baskı uygulamayı sürdermesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti Puigdemont’dan istediği yanıtı almazsa bölgenin özerkliğini geçici olarak askıya alma yetkisine sahip.

TIKLAYIN - İspanya'dan Katalonya'ya perşembeye kadar süre

 

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