İspanya'nın Katalonya'ya verdiği 'referandum süresi' doldu

İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için tanıdığı süre TSİ 11.00 itibarıyla sona erdi. Katalonya kendilerine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup göndererek, İspanya'nın müzakere önermeyip baskı uygulamayı sürdermesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti Puigdemont’dan istediği yanıtı almazsa bölgenin özerkliğini geçici olarak askıya alma yetkisine sahip.

TIKLAYIN - İspanya'dan Katalonya'ya perşembeye kadar süre