İspanya'daki uçak kazasının ardından Türkiye, Airbus A400M uçuşlarını askıya aldı

Airbus'ın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeden önce İspanya'nın Sevilla kentinde test uçuşu yaptırdığı stratejik nakliye uçağı A400M'nin düşmesi, Türkiye dahil alıcı ülkeleri harekete geçirdi.Türkiye, İspanya'dan gelen kaza haberi üzerine söz konusu iki uçağın uçuşlarını bir süreliğine askıya aldı.

Türkiye, Avrupa Müşterek Silahlanma ve İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) ile ana yüklenici Airbus Defence & Space ile 2003’te imzaladığı geliştirme ve tedarik sözleşmesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nakliye uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 10 adet Airbus A400M uçağı almaya karar vermişti. Bu kapsamda Türkiye’nin 2018 yılı sonuna kadar alacağı 10 uçaktan ilki geçen yıl Nisan'da, ikincisi de Aralık ayında teslim edilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye, İspanya'dan gelen kaza haberi üzerine söz konusu iki uçağın uçuşlarını bir süreliğine askıya aldı. Türkiye'nin elindeki uçakların yeniden kontrolden geçirilip test edilebileceği belirtiliyor.

Değeri 100 milyon euro'nun üzerinde olan uçakları kullanan Almanya ve İngiltere de A400M uçuşlarını askıya aldı. İki ülke de kazanın nedeni hakkında bilgi sahibi oluncaya dek A400M uçaklarını uçurmayacağını duyurdu.

Fransa ve Malezya'dan da benzer hamleler bekleniyor.

Test uçuşu yapan ve ilk kez havalanan uçağın düştüğü olayda, dört kişi hayatını kaybetmişti.