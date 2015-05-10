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Pilot, 'Ses duydum, bomba araması yapılsın' dedi, uçak İstanbul'a döndü

Yolcular terminale alınırken, polis kabin ve kargo bölümünde güvenlik prosedürü gereği arama yaptı

10 Mayıs 2015 14:47

İstanbul-Frankfurt seferini yapan Lufthansa Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, pilotun kargo bölümden ses duyması üzerine Atatürk Havalimanı’na döndü. Pilotun 'Kargo bölümünden ses duydum, bomba araması yapılsın' sözleri üzerine uçak güvenli park alanına çekildi.

Lufthansa Havayolları’nın LH-1305 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı Frankfurt seferini yapmak üzere saat 06.10’da 180 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Hürriyet’te yer alan habere göre, uçak havalandıktan kısa bir süre sonra pilot, uçağın kargo bölümünden bir ses duydu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

Uçak saat 07.10’da sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Pilotun ‘Kargo bölümünden ses duydum, bomba araması yapılsın’ sözlerine üzerine, uçak güvenli bir park alanına çekildi. Yolcular terminale alınırken, polis kabin ve kargo bölümünde güvenlik prosedürü gereği arama yaptı.

Valizler uçak altına getirilen mobil X-Ray cihazıyla kontrol edildi. Uçakta aramalar devam ediyor.

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