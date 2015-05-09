Türkiye'nin de sipariş verdiği askeri uçak piste çakıldı, en az 3 kişi öldü

İspanya Savunma Bakanlığı, Sevilla kentinde test uçuşu yapan Airbus A400M tipi askeri bir uçağın havaalanında piste çakıldığını açıkladı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, önce ilk edindiği bilgilere göre uçaktaki 8-10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak İspanyol kaynaklar ve uluslararası haber ajansları daha sonra geçtikleri haberlerde yetkililerin ölü sayısını en az 3 olarak verdikleri ve 2 kişinin de ağır yaralandığı belirttil. Uçakta 8 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Başbakan Rajoy, uçaktakilerin Airbus şirketi personeli olduğunu ve İspanyol vatandaşları olduğunu da söyledi. Kaza nedeniyle Seville Havaalanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Uçak Türkiye için üretilmişti

Al Jazeera'nın haberine göre, Sevilla’dan kalkış sırasında düşen 23 imalat numaralı A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri için imal edilmişti. Uçağın ilk test uçuşu için havalandığı belirtildi. Ulaşılan ilk bilgilere göre bu uçakta Türk personel yer almıyordu.

İlk uçuşunu yaptığı bildirilen uçak, kalkıştan sonra sola döndü. Ancak birkaç dakika uçmasının ardından teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar kuleye acil durum bilgisi verdi ve geri dönmeye çalıştı. Ancak uçak, sola doğru keskin yatışta hızla irtifa kaybederek Coca Cola Fabrika’sının arazisine düştü.

Uçak henüz teslim edilmedi

Prosedürlere göre henüz Airbus'a ait uçak tamamlanacak yer ve uçuş testlerinin ardından kabul aşamasına geçecekti. Uçağın bu yıl içinde teslimatı planlanmıştı. Bu aşamanın bitmesine kadar A400M Fransız sivil havacılığına ait geçici tescilde uçuyordu.

Halen Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde iki adet A400M bulunuyor. Bu uçaklar Kayseri Erkilet'te bulunan 12. Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı'na bağlı 221. Filo'da görev yapıyor.