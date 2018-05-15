İspanya'da yaşayan BAU mezunları Madrid'de buluştu

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Mezunlar Merkezi tarafından organize edilen üniversitenin mezunları \'İspanya Buluşması\' etkinliği Madrid’de gerçekleşti. Etkinliğe BAU Mezunlarla İletişim Merkezi Yöneticileri ve 24 başarılı mezun katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi, İspanya Mezun Buluşması Madrid’de BAU Mezunlarla İletişim Merkezi (BARC) tarafından BAU Mezunları\'nın yoğun ilgisi ve katılımlarıyla gerçekleştirildi. Organizasyona başkent Madrid’de yaşayan mezunların yanı sıra; Barcelona, Valencia, Malaga ve Sevilla gibi farklı şehirlerden katılanlar da oldu. Madrid’de bu yıl ilki gerçekleştirilen organizasyona İspanya’da yaşayan; uluslararası firmalarda görev alan, kendi işlerini yürüten ve yüksek öğrenimlerine devam eden 24 BAU mezunu katıldı. Çalıştıkları kurumlarda başarılı pozisyonlarda görev alan mezunlar başarı hikayeleriyle büyük bir gurur yaşattı. Böylece BAU ailesinin birliği ve büyüklüğü uluslararası alanda bir kez daha hissedilmiş oldu.

Buluşmada bir konuşma gerçekleştiren BAU Mezunlarla İletişim Merkezi Koordinatörü Gül Bakırtaş BAU Mezunlarına sağlanan ayrıcalıklardan ve birlikte gerçekleştirilmesi planlanan projelerden söz etti. BAU Mezunlarla İletişim Koordinatör Yardımcısı Melih Elidüzgün de BAU Global Mezun çalışmalarından bahsederek, BAU mezunlarının dünyanın her yerinde çok başarılı işler yürüttüklerini belirtti.

DUYGU KOÇER BAU İSPANYA MEZUN ELÇİSİ SEÇİLDİ

Yurt dışındaki proje ve araştırmaları birlikte sürdürmek üzere BAU İspanya Mezun Elçisi olarak seçilen Duygu Koçer; BAU’luların bir arada olduğu İspanya’da birlik, beraberliği sağlamak ve mezunların BAU ile ilişkilerini kuvvetlendirmek için daha çok çalışacaklarını belirtti. Barcelona’da doktora eğitimine devam eden Duygu Koçer, öğrencilik yıllarında aktif olarak BAU’nun farklı birimlerinde çalıştığını, BAU ailesini çok sevdiğini; ve BAU’yu İspanya’da gururla temsil edeceğini söyledi.

BİR SONRAKİ BULUŞMA’NIN ADRESİ: PARİS

BAU Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü tarafından daha önce Londra, Washington D.C. ve Bakü’de olduğu gibi birçok ülkede gerçekleştirilen uluslararası buluşmaların bir sonraki adresi ise Fransa’nın başkenti Paris olacak. Buluşmalar yıl içinde farklı ülkelerde de yapılacak.

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