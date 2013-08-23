İspanya'da kıyıya vuran gizemli 'yaratık'

İspanya’da geçtiğimiz günlerde sahile vuran yaklaşık 4 metre boyunda ürkütücü deniz canlısı, görenleri şaşkına çevirdi. Deniz biyologları, tuhaf canlının henüz hangi türden olduğunu tespit edebilmiş değil.



İspanya’nın Villaricos kentinde sahile vuran gizemli yaratık, sadece görenleri değil, bilim dünyasını da şaşkına çevirmiş durumda.

Uzmanlar, tuhaf canlının bir tür köpek balığı ya da kağıt balığı olabileceğini düşünüyor.



'Korkunç kokuyor'



Cuevas Sivil Savunma Derneği’nden Maria Sanches, kıyıya vuran yaratığın ne tür bir canlı olduğu konusunda hiçbir fikirlerinin olmadığını, bildikleri tek şeyin kalıntının çevreye korkunç bir koku yayması olduğunu söyledi.

PROMAR Deniz Yaşamını Koruma Vakfı’ndan Paco Toledano da ne tür bir canlıyla karşı karşıya olduklarını bilmenin çok zor olduğunu, kalıntının önemli ölçüde çürümüş olmasından dolayı teşhis koymanın zorlaştığını vurguladı.

Pek çok uzmana kalıntı hakkında bilgi yolladıklarını aktaran Toledano, kısa bir süre içerisinde canlının türü konusunda gerekli bilgileri paylaşmayı umduklarını sözlerine ekledi.