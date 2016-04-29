İşçiler Roma dönemine ait 600 kilogram sikke buldu



Sevilla yakınlarındaki Tomares kentinde elektrik hattı döşemek için bir parkta kazı çalışmaları yapan ekip, alışılmadık bir iş günü yaşadı. İşçiler sadece bir metre derinlikte19 amforaya doldurulmuş yarım tonu aşkın Roma İmparatorluğu’ndan kalma madeni para buldular.

Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, El País gazetesine yaptığı açıklamada sikkelerin 3‘üncü ve 4’üncü yüzyıllardan kalma olduğunu belirtti. Böyle bir buluşun İspanya’da daha önce bir örneğine rastlanmadığına dikkat çeken Navarro, sikkelerin paha biçilmez değerde olduğunu kaydetti. Roma İmparatorluğu’ndan kalma sikkelerin maddi değeri için "Milyonlar (euro) ile ifade edebiliriz" diyen Navarro, "Ama gerçek değeri arkeolojik açıdan ve bu, rakamlarla ifade edilemez" diye konuştu.

"Sikkeler hiç tedavüle çıkarılmamış"

Bulunan 19 amforadan 10’u kazı çalışmaları esnasında kırıldı, 9‘u ise hala sağlam. Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Navarro, hiç tedavüle çıkarılmadıkları için sikkelerin çok iyi durumda olduğunu belirterek, sikkelerin basılır basılmaz amforalara doldurulmuş olduğunu kaydetti.

Sikkelerin kim adına basıldığının incelemelerden sonra ortaya çıkacağını belirten Navarro, madeni paraların büyük bir kısmının bronz olduğunu ama bazılarının gümüş bir tabakaya da sahip olduğunu ifade etti. Amforaların o dönemde şarap ve yağ depolamak için kullanılanlardan daha küçük olduğunu kaydeden Müze Müdürü, diğer yandan sikkelerin nakliyesinde testilerin kullanılmasının çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Sikkelerin gerçek değeri kapsamlı incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Navarro’ya göre kesin olan bir şey var. O da, bu hazinenin, kesinlikle Roma İmparatorluğu’ndan kalma bu türdeki ender keşiflerden biri olduğu.