T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya'da ilk sıra Kenan Sofuoğlu'nun

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. etabını milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kazandı

20 Eylül 2015 17:32

Geçtiğimiz aylarda çocuğunu kaybeden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da yapılan sezonun 10. etabında ilk sırada yer aldı.

Sezonun 10. yarışı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 423 metrelik pistte, 19 tur üzerinden düzenlendi.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Kawasaki Pucetti sürücüsü Kenan Sofuoğlu, iyi bir kalkış yaparak rakiplerini geride bıraktı. İlk turda elde ettiği liderliği yarış boyunca sürdüren ve rakipleriyle arasındaki zaman farkını açmaya devam eden Sofuoğlu 1.43.528'lik derecesiyle rahat bir şekilde bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı.

Kalkışta MV Agusta Reparto Corse takımının İtalyan pilotu Lorenzo Zanetti'yi geçen yarış boyunca Sofuoğlu'nu yakın takibini sürdüren CORE Motorsport'un ABD'li motosikletçisi Patrick Jacobsen rakibinin 1.037 saniye gerisinde ikinci sırayı elde ederken, Zanetti ise 3. olarak podyuma çıktı.

Bu sezonki 5'inci, şampiyona kariyerinde ise 32. zaferini elde eden Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından Türk bayrağıyla pistte zafer turu attı. 

Puanını 193'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, sürücüler klasmanındaki liderliğini koruyarak son yarışlar öncesi şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Sıralamada Jacobsen, 160 puanla ikinciliğe yükselirken, Fransız pilot Jules Cluzel ise 3. sırada yer aldı.

Milli sporcunun takımı Kawasaki ise MV Agusta'nın önüne gerçerek 197 puanla markalar klasmanında liderliğe yükseldi.

12 etaptan oluşan Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı, 4 Ekim'de Fransa'da koşulacak.

Sürücüler ve markalar klasmanı

Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler ve markalar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Sürücüler klasmanı:

1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 193 puan

2.  Patrick Jacobsen (ABD) - 160

3. Jules Cluzel (Fransa) - 155

4. Lorenzo Zanetti (İtalya) - 129

5. Gino Rea (Büyük Britanya) - 88
 

Markalar klasmanı:

1. ​Kawasaki - 197

2.  MV Agusta - 189

3. Honda - 172

4. Yamaha - 61

5. Triumph - 10

ETİKETLER

kenan sofuoğluispanyamotosiklet

İlgili Haberler

Kenan Sofuoğlu ile Julia Looman evlendi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da evlendikten sonra Barcelona'da düğün yemeği verdi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu çocuğunun tabutunu kendisi taşıdı

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Hamza Sofuoğlu, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24