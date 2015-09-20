İspanya'da ilk sıra Kenan Sofuoğlu'nun

Geçtiğimiz aylarda çocuğunu kaybeden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da yapılan sezonun 10. etabında ilk sırada yer aldı.

Sezonun 10. yarışı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 423 metrelik pistte, 19 tur üzerinden düzenlendi.



Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Kawasaki Pucetti sürücüsü Kenan Sofuoğlu, iyi bir kalkış yaparak rakiplerini geride bıraktı. İlk turda elde ettiği liderliği yarış boyunca sürdüren ve rakipleriyle arasındaki zaman farkını açmaya devam eden Sofuoğlu 1.43.528'lik derecesiyle rahat bir şekilde bitiş çizgisini ilk sırada tamamladı.



Kalkışta MV Agusta Reparto Corse takımının İtalyan pilotu Lorenzo Zanetti'yi geçen yarış boyunca Sofuoğlu'nu yakın takibini sürdüren CORE Motorsport'un ABD'li motosikletçisi Patrick Jacobsen rakibinin 1.037 saniye gerisinde ikinci sırayı elde ederken, Zanetti ise 3. olarak podyuma çıktı.



Bu sezonki 5'inci, şampiyona kariyerinde ise 32. zaferini elde eden Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından Türk bayrağıyla pistte zafer turu attı.



Puanını 193'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, sürücüler klasmanındaki liderliğini koruyarak son yarışlar öncesi şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Sıralamada Jacobsen, 160 puanla ikinciliğe yükselirken, Fransız pilot Jules Cluzel ise 3. sırada yer aldı.



Milli sporcunun takımı Kawasaki ise MV Agusta'nın önüne gerçerek 197 puanla markalar klasmanında liderliğe yükseldi.



12 etaptan oluşan Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı, 4 Ekim'de Fransa'da koşulacak.



Sürücüler ve markalar klasmanı



Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler ve markalar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:



Sürücüler klasmanı:



1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 193 puan



2. Patrick Jacobsen (ABD) - 160



3. Jules Cluzel (Fransa) - 155



4. Lorenzo Zanetti (İtalya) - 129



5. Gino Rea (Büyük Britanya) - 88



Markalar klasmanı:



1. ​Kawasaki - 197



2. MV Agusta - 189



3. Honda - 172



4. Yamaha - 61



5. Triumph - 10