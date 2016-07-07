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Yaşam
Deutsche Welle

İspanya'da hayvan hakları için 'kanlı' protesto

Hayvan hakları savunucularının yoğun protestolarına rağmen İspanya'nın Pamplona kentinde geleneksel Boğa Festivali San Fermin başladı. Festival geleneği yüzyıllar öncesine dayanıyor.

07 Temmuz 2016 00:22


İspanya'da hayvan hakları savunucuları Pamplona kentinde geleneksel olarak düzenlenen öfkeli boğaların koşturulduğu San Fermin Festivali'ni protesto etti.

Çıplak göstericiler boğaların kanını temsil eden kırmızı boyaları üzerlerine döktü.

Protestolara rağmen San Fermin başladı

Hayvan hakları savunucularının yoğun protestolarına rağmen Boğa Festivali San Fermin başladı.

On binlerce kişi belediye binasının önünde toplanarak, 'Yaşasın San Fermin' diye bağırdı, dans etti.

Yüzlerce yıldır süren gelenek

1591 yılından beri düzenlenen festivalde kızgın boğalar sekiz gün boyunca sokaklarda koşuyor.

Heyecan ve macera yaşamak isteyen vatandaşlarsa boğalardan kaçıyor. 1924'den beri festivalde 15 kişi öldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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