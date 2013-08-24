İspanya'da bulunan boynuzlu 'deniz şeytanı'nın gizemi ne?

İspanya’nın güneydoğusundaki Villaricos sahilinde geçen hafta kıyıya vurmuş halde bulunan ve “deniz şeytanı” denilen canlı, bilim dünyasında farklı yorumlara yol açtı.

Bazı uzmanlar, 4 metre uzunluğundaki ne olduğu anlaşılmayan canlının bir balinadan kopan parça olduğunu öne sürerken, canlı üzerinde kapsamlı analizler yapılacağı belirtildi.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, talihsiz bir yüzücü tarafından Villaricos kentinin Luis Siret kumsalında bulunan, fazlasıyla çürümüş kalıntının, ne olduğu hala anlaşılamadı.

Ne olduğu belirsiz canlının en dikkat çeken ve “deniz şeytanı” olarak adlandırılmasının sebebi olan boynuzları, gövdesinden ayrılmış bir şekilde bulundu.

İspanya’nın deniz koruma topluluğu olarak bilinen Promar’a bağlı uzmanlar, çürüyen ve korkunç bir koku saçan kalıntılardan numune aldıktan sonra, sağlık sebeplerinden dolayı “deniz şeytanını” gömdü.

Digital Spy sitesine konuşan sivil koruma koordinatör Maria Sanchez, “Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. O kadar kötü çürümüştü ki, korkunç bir koku saçıyordu” dedi.

Balina ya da köpekbalığı parçası olabilir

İspnaya’nın Deniz Biyoloji Derneği’nden yapılan açıklamada, denize vuran kalıntının “başka bir deniz canlısına ait olabileceği” belirtildi.

Açıklamada, “kalıntının bir balinanın omurgasından kopan parça veya bir köpekbalığına ait olabileceği” öne sürüldü. Ancak bir omurga parçası ve köpekbalığı düşüncesini savunacak kıkırdak parçası bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Independent gazetesinin haberine göre, asıl kafa karıştırıcı kısım ise boynuzlar. Denizde yaşayan boynuzlara sahip bir canlı bugüne kadar tespit edilmiş değil. ABD’li uzmanlar ise “deniz şeytanının” tüm okyanuslarda bulunan tepeli kağıt balığı olabileceğini öne sürdü.

Miami Üniversitesi’nde köpekbalığı araştırmacısı olan David Shiffman, NBCNews’a yaptığı açıklamada, “kalıntının bir sapan balığına ait olabileceğini” belirtti.

Shiffman’ın bir diğer teorisi ise tepeli kağıt balığı. Shiffman, tepeli kağıt balığnın çok az görüldüğüne ve bulunduğu zaman ne olduğu konusunda kafa karışıklığına neden olduğuna dikkat çekti.

ABD’li araştırmacıya göre, boynuzlar, balığın kuyruğuna ait parçalar olabilir.

“Deniz şeytanı” sırrını korurken, canlının hangi balık veya ne olduğuna dair incelemeler devam ediyor.