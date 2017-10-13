İspanya, yazar Doğan Akhanlı'yı Türkiye'ye iade etmeyecek

İspanya Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade edilmeyeceği belirtildi. Akhanlı’nın gelecek hafta içinde Almanya’ya dönmesi bekleniyor.

Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Türkiye kökenli Alman yazar Akhanlı’nın iade edilmeyeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Rafael Catalá’nın önerisi doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından Akhanlı'nın Türkiye’ye iadesine ilişkin işlemlerin durdurulduğu ifade edildi.

Gabriel memnuniyetini dile getirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İspanyol hükümetinin Doğan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade işlemlerini durdurmasını memnuniyetle karşıladı.

Gabriel Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Çok rahatladım, İspanyol bakanlar kurulunun Sayın Akhanlı’nın Türkiye'ye iadesine ilişkin işlemleri durdurması beni çok memnun etti” dedi. Akhanlı’nın İspanya’yı terk edebilmesi için ilgili mahkemenin daha önce aldığı kararı bozması gerektiğini hatırlatan Gabriel, “Umarım bu da hızla ve zor olmadan gerçekleşir ve böylelikle Sayın Akhanlı Almanya'ya dönebilir” şeklinde konuştu.

İspanya’yı terk edebilecek

İspanyol hükümetinin altığı bu kararın ardından ilgili mahkemenin onayının formalite olduğu ve önümüzdeki günlerde bu onayın verilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Kölner Stadt Anzeiger gazetesine konuşan Akhanlı, artık İspanya’yı terk edebileceğini söyledi. Akhanlı, İspanyol yargısının Türkiye’nin iade talebini reddettiğini dile getirdi. Akhanlı’nın gelecek çarşamba günü daha önce yaşadığı Almanya’nın Köln kentine döneceği belirtildi.

Tatil için gittiği İspanya’da gözaltına alınmıştı

Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı, 19 Ağustos’ta tatil için bulunduğu Granada’da gözaltına alınmıştı. Interpol’ün kırmızı listesinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Akhanlı, bir gün sonra Madrid’deki nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Ancak Akhanlı hakkında nihai karar verilene kadar Akhanlı’nın İspanya’yı terk etmesi yasaklanmıştı.

Akhanlı’nın Türkiye'nin talebi ile İspanya’da gözaltına alınması Almanya’da tepkiyle karşılanmış, Alman siyasiler İspanya’ya Akhanlı’nın Türkiye’ye iade edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

1991 yılından bu yana Almanya'da yaşayan yazar Akhanlı sadece Alman vatandaşlığına sahip bulunuyor. Akhanlı 1984 yılında Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne (TDKP) üye olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, 1985-1987 yılları arasında İstanbul'da askeri cezaevinde tutulmuştu. Akhanlı, 2010 yılında hasta olan babasını ziyaret için İstanbul’a gittiği sırada, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Akhanlı hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.