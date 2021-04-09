Açık artırmaya çıkan tablonun orijinal Caravaggio olduğundan şüphelenildi; eser açık artırmadan çekildi

Madrid'deki açık arttırma evi Ansorena'da sergilenen bir sanat eserinin orijinal bir Caravaggio eseri olduğundan şüphelenildi. Uzmanlar tarafından incelemeye alınan, "Uyuyan" isimli eser bin 800 dolarlık başlangıç fiyatına sahipken, şimdi milyonlarca dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

The New York Times'ın haberine göre Perşembe günü Madrid müzayede evi Ansorena'da bir sanat ve antika satışında 17. yüzyıl İspanyol ressam José de Ribera'nın "çemberinden" kataloglanmış, üzerinde dikenlerle taçlandırılmış İsa figürü olan sanat eserinin sergilenmesi planlandı.

Önerilen başlangıç teklifi bin 500 Euro veya yaklaşık bin 800 Dolar olarak belirlendi. Eserin ünlü Barok sanatçısı olan Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun uzun süredir kayıp bir tablosu olduğunu fark eden Madrid'deki Museo del Prado, İspanya Kültür Bakanlığı'nı uyardı. Bakanlık, tablo için ihraç yasağı ilan etti ve eser ertesi gün açık artırmadan çekildi.

Tablo için önerilen başlangıç teklifi yaklaşık 1.800 dolar olarak belirlenmişti, ancak eser Barok ustanın eseriyse, milyonlarca dolar değerinde olabilir.

Ansorena'daki iletişim direktörü Belén Puente Herrero, "Farklı uzmanlar şu anda çalışmayı inceliyorlar" dedi. Londra merkezli eski satıcılar Marco Voena ve Fabrizio Moretti eseri bizzat görmek için Madrid'e gittiler. Müzenin iletişim direktörü Carlos Chaguaceda, "Şu anda El Prado'da kimse tabloyu şahsen görmedi" dedi. "Yine de mümkün olan en kısa sürede derin bir çalışmayı hak ettiğini düşünüyoruz." diye ekledi.

Roma'daki Roma Tre Üniversitesi'nde sanat tarihi doçenti olan Maria Cristina Terzaghi, Madrid satışından çekilen resmin Caravaggio'nun orijinal "Ecce Homo" eseri olduğuna inanan akademisyenler arasında. Çalışmayı şahsen görmek için Salı günü Madrid'e giden Terzaghi, "Bu atıf hakkında hiç şüphe yok" dedi.

Terzaghi, tuvalin 17. yüzyıldan kalma iki koleksiyoncu envanterinde listelenen Caravaggio çalışmalarının tanımı ve boyutuyla eşleştiğini ve Pilatus figürünün başka bir Caravaggio çalışmasında yer alan "Tespih Madonna" modeline dayandığını söyledi. Terzaghi, resmin 1606 civarında Napoli'de yapıldığını düşündüğünü ekledi. Kanvasın bazı boya kayıpları ve renk değişimlerinden muzdarip olduğunu ve "çok iyi durumda olmadığını" da belirtti.

Tablonun 17. yüzyılın ortalarında belgelerden kaybolduğuna dikkat çeken Terzaghi, "Sorun köken," dedi. "Hikayede açıklığa kavuşturmamız gereken boşluklar var" diye ekledi.