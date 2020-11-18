İspanya'dan 6 gol yiyen Almanya'ya Mesut Özil'den gönderme

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 6-0 yenilen Almanya'da yenilginin yankıları sürüyor. Son olarak Mesut Özil sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gönderme yaptı.

Almanya Milli Takım formasına yaşadığı olaylar sonrası veda eden Mesut Özil, tarihi hezimetin ardından yaptığı paylaşımda “Jerome Boateng’i Milli Takım’a çağırmanın tam zamanı” mesajıyla ironi yaparak gündem yarattı.

Yeni bir jenerasyon yakalanması gerekçesi ile Thomas Müller’in yanı sıra Jerome Boateng ve Mesut Özil gibi isimler kadroda kendilerine yer bulamıyordu. Mesut, İspanya karşısında gol atamayan Almanya’ya bu ironi dolu göndermesinin ardından ülkede bir kez daha gündem oldu.

Mesut Özil 2018 Dünya Kupası’nda Almanya’nın erken elenmesiyle günah keçisi ilan edilmiş ve Milli Takım kapılarını sonuna kadar kapatmıştı.

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