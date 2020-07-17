İspanya'da yaklaşık 100 bin vizonun Covid-19 taşıdığı gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi

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İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan bir tarlada yaklaşık 100 bin vizonun "birçoğu Koronavirüs taşıdığı" gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Aragon bölgesi Tarım Bakanı Joaquin Olona, 92 bin 700 vizonun öldürüleceğini ifade etti. Vizonların kürkünün çok değerli olduğu biliniyor.

Valencia'nın yaklaşı 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunan vizon çiftliği, 22 Mayıs'ta 7 çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yakın takibe alınmıştı.

Yetkililerin tarladaki vizonlara yaptığı PCR testlerinin sonucunda hayvanların yüzde 87'sinin Koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Olona, vizonların virüsü insanlara bulaştırma riskini ortadan kaldırmak için öldürüleceklerini açıkladı.

Yetkililer, virüsü bir çalışanın hayvanlara bulaştırdığını düşünüyor. Bakan, "hayvanlardan insanlara virüsün bulaşıp bulaşamayacağı konusunda emin olmadıklarını" söyledi.

Hollanda'da pandeminin başlangıcından bu yana on binlerce vizon, virüs taşıdıkları tespit edildikten sonra öldürüldü.