İspanya'da günlük Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı

Yeni tip Koronavirüs'ün dünya genelinde en çok ölüme yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı dün yüzde 50 oranında arttı.

İspanya'da son birkaç günde, günlük Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 300’ün altına inerek 1 ayın en düşük seviyelerini görürken, bugün yüzde 50 arttı.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre dün 301 olarak açıklanan rakam bugün 453 olarak kayıtlara geçti.

Reuters'ın aktardığına göre toplam ölü sayısı 23 bin 822'den 24 bin 275’e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 bin 144 artarak 212 bin 917'ye ulaştı.

İspanya'da günlük can kaybı 2 Nisan'da zirveye çıkarak 950 olarak kayıtlara geçmişti.