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Dünya

İspanya Adalet Bakanı: Türkiye'de Yahudilere düşmanca davranılıyor

İspanya'nın Sefarad Yahudilerine yönelik çıkarttığı çifte vatandaşlık yasası ile ilgili konuşan İspanya Adalet Bakanı, bu kişiler için "İspanya pasaportunun koruyucu" olduğunu söyledi

20 Mart 2014 22:05

İspanya Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon, “Türkiye ve Venezuela gibi ülkelerde Yahudilere düşmanca davranıldığını” söyledi.

Alberto Ruiz-Gallardon, İspanyol hükümetinin 1492 yılında Engizisyon mahkemelerinin kararıyla sınır dışı edilen Sefarad Yahudilerine yönelik çıkarttığı çifte vatandaşlık yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Gallardon, bu yasanın tarihi bir hatayı onarmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye ve Venezuela gibi ülkelerde Yahudilere düşmanca davranıldığını söyleyen Bakan, bu kişilerin İspanya pasaportunu koruyucu olarak gördüklerini anlattı.

İspanya Adalet Bakanı Gallardon, Türkiye’yi ziyaretinde Kapalıçarşı’ya gittiğinde burada, kökenleri Toledo’ya kadar uzanan Yahudiler ile karşılaştığını hatırlatarak bunların istedikleri takdirde kendi vatandaşlıklarını kaybetmeden İspanyol vatandaşı olabileceklerini ifade etti.

Alberto Ruiz Gallardon geçtiğimiz günlerde Yahudi cemaatine yakın olan Kudüs'teki Samuel Toledano ödülüne layık görülmüştü. İspanya Adalet Bakanının girişimiyle hazırlanan Sefaradlara çifte vatandaşlık verilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı 14 Şubat'ta Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.
 

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