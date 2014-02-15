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Dünya

İspanya'dan Sefarad Yahudilerine vatandaşlık

1492 yılında ülkeden kovdukları Yahudilere vatandaşlık verecek olan İspanya, geçmişteki hatasını telafi etmeyi hedefliyor

15 Şubat 2014 19:34

İspanya'da Bakanlar Kurulu, 1492 yılında ülkeden kovulan ve büyük bölümü Balkanlar ve Anadolu'ya göç eden Sefarad Yahudileri için vatandaşlık hakkı tanınmasını öngören yasa teklifini onayladı. Teklif, parlamentodan geçip yasalaşırsa, Sefarad Yahudileri resmen vatandaşlık hakkını elde etmiş olacak.

Söz konusu yasadan aralarında Türkiye vatandaşı olan Sefaradlar da olmak üzere yaklaşık 3,5 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. Türkiye'de yaklaşık 20-25 bin Sefarad Yahudisi yaşıyor.

İspanyol basınındaki haberlere göre sadece İsrail'den 500 bin kişinin İspanyol vatandaşı olmak için müracaat etmesi bekleniyor.

İspanya Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon, bu proje ile İspanya'nın tarihi bir hatasını onardıklarını söyledi.

Yahudi Cemaati Federasyonu yetkilileri ise İspanya hükümetinin almış olduğu bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İspanya Kralı Juan Carlos da İspanyol Yahudilerinin ülkenin sanatına, bilimine ve ticaretine büyük katkılar sağladığını hatırlatarak “onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Bu gelişme, zamanında İspanya'dan sınırdışı edilen Müslümanların durumuyla ilgili de sorgulamalara neden oldu. İspanyol solu ve Müslümanlar, aynı kolaylıkların zamanında zorla Hristiyan yapılan ve daha sonra sınırdışı edilen Morisko Müslümanları için de sağlanmasını istedi.

 

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