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Kültür-Sanat

'İsot Festivali'nde çif köfte ustaları yarıştı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen 'İsot Festivali' kapsamında yöreselliği ve sunumu ile jüri karşısına çıkan çiğköfteler yarıştı

08 Ekim 2017 23:30

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında yöreselliği ve sunumu ile jüri karşısına çıkan çiğköfteler yarıştı.
Bu yıl ilk kez düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğköfte yarışmasında 13 usta hünerlerini sergiledi. Hasan Hayırlı’nın komisyon başkanlığını yaptığı jüride ünlü gurme Ayhan Sicimoğlu ile Halil Balıkçıoğlu, Reşit Pehlivan, Ayşe Açanal ve İsmail Dörtkardeş yer aldı. Dört kişilik gruplar halinde 10 dakika arayla 3 kez start verilen yarışma sonunda yoğurulan çiğköftelere jüri üyeleri 100 üzerinden puan verdi. Yarışma sonunda yapılan derecelendirmenin ardından yoğrulan çiğköfteler davetlilere ikram edildi. Yapılan çiğköfte yarışmasında Mehmet Keskin, birinci, Şükrü Elmas ikinci oldu. 3\'üncülüğü ise Ali Teker ile Ömer Faruk Polat paylaşırken, mansiyon ödülünü de Halil Dindar kazandı. Dereceye girenlere ödüllerinin törenle verileceği belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Yıllardır Şanlıurfa mutfağında yer alan ve her zaman baştacı yapılan çiğköftenin birincisini belirlemek için yarışma düzenledik. Şanlıurfa\'nın evlerinde yoğrulan köftenin hepsi birinciliği hak eder. Şanlıurfalı gençler hep bu tat ve lezzetle büyüdüler. Coğrafyamızın kendine has kültürel bir özelliğidir. Şanlıurfa bir Gastronomi şehridir. Şanlıurfa\'da baharat ayrı bir güzeldir ama isotun yeri başkadır. İsot çiğköftenin olmazsa olmazıdır. Amacımız Şanlıurfa\'nın kültürünü yaşatmaktır, gelenekten alıp geleceğe taşımaktır\" dedi.
Başkan Çiftçi, isot ve çiğköfte yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü gurme Ayhan Sicimoğlu\'na plaket verdi. Sicimoğlu, yapılan yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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