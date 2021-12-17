İSO Başkanı Bahçıvan: Merkez Bankası'nı şaşkınlıkla izliyoruz

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, döviz kurlarında görülen rekor sonrası Merkez Bankası'nın kura müdahale etmesini sosyal medya hesabından "TCMB'yi şaşkınlıkla izliyoruz" izliyoruz diye değerlendirdi.
Bahçıvan paylaşımında "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz."
Döviz kurları dün Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 14 çekmesiyle bugün rekor seviyeleri gördü. Dolar, 17,14'le euro ise 19,43'le tarihi zirveleri gördü.
Merkez Bankası gelişmelerin ardından döviz kurlarına müdahalede bulunurken, dolar 16,25'e, euro da 18,40'a kadar geriledi.
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