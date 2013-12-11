İsmet Yılmaz: 10 yıl bedelli askerlik yok

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, konunun kesinlikle gündemde olmadığını ve olmayacağını vurgulayarak, "Genelkurmay'ın böyle bir çalışması yok. Olmaz da. Bedelli askerlik daha geçen yıl uygulandı. Askerlik süresini de yeni kısalttık. Bunu bir daha konuşabilmek için bir 10 yıl daha geçmesi lazım" açıklamasında bulundu.

İsmet Yılmaz, Aselsan fabrikası açılışı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Ülkenin menfaatlerini ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını göze alarak karar verdiklerini belirten Yılmaz, bu kapsamda askerlik süresinin 12 aya indirildiğini ifade etti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ama o kararı 2003'ten almıştık. 2003'ten 2013'e yani 10 yılda bir... Demek ki bazı şeyleri gündeme getirmek belirli süreç istiyor. Şimdi 70 binlik bedelli çıkardık ve askerlik süresini de kısalttık, dolayısıyla bu yeni yapıda Silahlı Kuvvetlerimizin almış olduğu çerçeveyi somut olarak görmemiz lazım. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Kısa bir zamanda bedelli beklemek veya kısa bir zamanda askerlik süresinin tekrar kısaltılmasını beklemek makul değildir. Demek ki bir önceki değişiklikle bu değişiklik arasında 10 yıl geçtiğine göre bunları konuşabilmenin zamanı, bir 10 yıl sonraki Silahlı Kuvvetlerin yeni yapılanmasını görmek..."