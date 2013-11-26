Bekir Bozdağ: Bedelli çalışması yok

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un son kez bedelli askerliğin gelebileceği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Bozdağ, "Benim bildiğim böyle bir çalışma yok. Numan Kurtulmuş temennisini dile getirmiş olabilir" dedi.

Numan Kurtulmuş, "Yaş ve fiyat konusunda aklınızda bir şey var mı?" sorusuna da Kurtulmuş, "Benim teklifim 25-15. 25 yaş. Bunu bir sefer yapacaksınız ve bir daha bu defter kapanacak. O şartlar altında. Bütün bu söylediklerimin hepsi şarta dayalı olarak söylenmiş şeyler" karşılığını vermişti.

Kurtulmuş: Kişisel görüşüm olarak açıkladım

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise bedelli askerlikle ilgili açıklamasına ilişkin şöyle konuştu:

"Herhangi bir çalışma olduğu için değil, kişisel görüşüm olarak açıkladım. Senelerdir de söylüyoruz. Burada benim söylediğim bir bütün içerisinde bir sistem. TSK'nın artık böyle çok sayıda piyadeden oluşan bir yapı olmaktan ziyade hakikaten çok üstün teknolojiyle donanmış, çok ciddi savunma becerisi olan bir uzman orduya dönüşmesi, bir sistem değişikliği. Tabii böyle bir sistem değişikliği olduğu taktirde zaten çok sayıda gencimizi uzun süre askerde tutmaya gerek yok. Dolayısıyla bütün gençlerimiz için kısa süreli bir askerlik. Bu arada son kez belki birikmiş olanlar için bir bedelli meselesi düşünülebilir."

Bütün bunların yapılabilmesi için de TSK'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın ihtiyaç tespitinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, "Benim söylediğim budur" dedi.

Bu görüşünü parti organlarına iletip iletmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "Tabiki partinin ilgili kurullarına ve sayın Başbakanımıza yeri geldiği zaman bu görüşlerimi ileteceğim. Burada tabii çok üst bir beklenti oluşturmaya gerek yok. Ben yıllardır bu meseleyi yakın takip eden birisi olarak sürekli ikide bir 'bedelli meselesi şimdi mi olur yarın mı olur' diye tartışmaktan ziyade Türkiye'de herhalde bir askerlik sistemi içinde yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Onu dile getirdim. Bunun bir parçası olarak son kez belki bir bedelli meselesi düşünülebilir" şeklinde konuştu.

"Yaş ve fiyat konusunda aklınızda bir şey var mı?" sorusuna da Kurtulmuş, "Benim teklifim 25-15. 25 yaş. Bunu bir sefer yapacaksınız ve bir daha bu defter kapanacak. O şartlar altında. Bütün bu söylediklerimin hepsi şarta dayalı olarak söylenmiş şeyler" karşılığını verdi.