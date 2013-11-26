'Son defa bedelli askerlik hakkı tanınabilir'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bir kez daha bedelli askerlik hakkı tanınabileceğini fakat önce askerlik sisteminde revizyon yapılarak uzman bir ordunun kurulması gerektiğini söyledi.

NTV'de bir programa katılan Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanlığı'nın "bedelli askerlik" konusunda bir talebinin olmadığını hatırlatarak, "Hükümet bunu siyasi kararlılıkla gündeme getirecek istişareler yapıyor" dedi.

'Amacımız askerlik süresini olabildiğince kısatlmak'

Kurtulmuş, bedelli askerlik formülü yerine, askerlik sisteminde revizyon yapılması ve üstün savunma kabiliyeti olan uzman bir ordunun kurulması gerektiğini belirtti, "Geri kalan bütün gençlerimiz içinse askerliğin mümkün olduğu kadar kısaltılması esastır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye doğru gittiğini söyleyen Kurtulmuş, düzenlemenin ardından bedelli askerlik hakkı tanınabileceğini belirtti.