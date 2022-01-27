İsmet Berkan: Muhalefet bloku, seçimi çantada keklik görme eğiliminde, durum onların sandığı gibi değil

Karar yazarı İsmet Berkan, 2023'te yapılması planlanan seçimlerin olası sonuçlarıyla ilgili çeşitli senaryoları değerlendirirken, "muhalefetin seçimi çantada keklik görme eğiliminde olduğunu ancak durum onların sandığı gibi olmadığını" dile getirdi.

Berkan, yazısında muhalefetin adayının kazanması ve muhalefetin 360 milletvekilini bulamadığı senaryoda anayasa değişikliği için HDP’ye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bugünkü 6 partili muhalefet bloku açısından en zorlayıcı durum bu. Çünkü o blok seçimden yeterince güçlü çıkamamış olduğu için, Ak Parti ve MHP cephesinden gelecek yıpratmalara da açık olacaktır. Bu cephenin HDP ile yan yana gelmeyi kriminalize ettiğini ve muhalefet blokundaki partilerin de bundan kolayca etkilendiğini biliyoruz, böyle yapmaya devam edeceklerdir. HDP ile anayasa maddeleri üzerinde pazarlık, muhalefet bloğunu kamuoyu önünde zorlayabilir" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiği senaryoyu değerlendiren Berkan, "Anketlerde gözüken, Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluk sağlayamayacağı, muhalefetin ise 300 sınırının üzerine ancak HDP ile birlikte çıkabileceği. Bu seçenekte anayasa değişikliği rafa kalkar, muhalefet Tayyip Erdoğan’a 5 yıl daha muhalefet etmeye devam eder" ifadesini kullandı.

Berkan, şöyle devam etti:

"Başka pek çok kişinin de paylaştığını düşündüğüm bir izlenimim var: Muhalefet bloku, seçimi çantada keklik görme eğiliminde.

Seçmen çoğunluğunun Tayyip Erdoğan’ı terk ettiğini ve başkanlık sisteminden vaz geçtiğini düşünüyorlar. O yüzden odaklarında anayasa değişikliği var; seçimi kazanacak bir program ortaya koymakla, seçimi kazanacak bir adayı belirleyip onu desteklemekle falan uğraşmıyorlar.

Ahmet Davutoğlu’nun çabaları olmasa, liderler birbirleriyle akşam yemeğinde olsun görüşmeyecek, bir masanın etrafına oturmayacaklar.

Oysa seçenekleri sıralıyorum işte, durum onların sandıkları gibi değil."