İSMEK öğrencileriyle geri dönüşüm dersi

İSTANBUL, (DHA)-BEYKOZ, İSMEK Bahçe İşleri Kursu öğrencileri, organik atıkların gübreye dönüştüren \'Kompost Makinası\'nı yerinde incelemek üzere Beykoz Belediyesi yemekhanesini ziyaret etti.

Derslerine kaynak olması amacıyla, organik atıkların nasıl gübreye dönüştüğünü uygulamalı bir şekilde gözlemleme fırsatı bulan kursiyerler, organik atık,kompost, kompost ve gübre arasındaki fark, kompostun faydaları, hangi atıkların kompost makinesine atılması gerektiği gibi konularda projeyi yürüten Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre mühendislerinden de bilgi aldı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM

Temiz Bir Beykoz İçin Hedef “Sıfır Atık” Projesiyle yola çıkan Beykoz Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olarak Beykoz’da kurduğu Atık Yönetim Merkezi’yle ve Belediye Yemekhanesindeki Kompost Makinasıyla, organik atıkları yerinde dönüşümü ve yönetimini gerçekleştiriyor.

Bitkilerde büyüme ve gelişme, bitki organları, meyvecilik, üretim teknikleri, aşıyla üretim, bitki hastalıkları, bitki zararlıları, mücadele yöntemleri hakkında eğitim alan kursiyerler, organik atıkların, kompost malzeme olarak nasıl toprakla buluştuğunu yerinde gözlemleme fırsatı buldu.



Kurs öğretmeni Nisa topçu, “Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne, bizlere ders konularımızla ilgili uygun parklarda, sebze bahçeleri ve seralarda, hobi bahçelerinde sundukları uygulama alanı ve malzeme tedariki için çok teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.

(FOTOĞRAF)