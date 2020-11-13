İSMEK’in Kürtçe başvuruları açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSMEK’te Kürtçe kurslar için kayıt için başvuruları açıldı. Kürtçe’nin Kurmanci lehçesi için geçen yıl sadece A1 seviyesinde olan kurslar bu sene A2 seviyesinde de olacak.

Geçen yıl sınıf ortalaması 15 ile 25 arasındaydı ancak bu sene korona virüsü salgını nedeniyle 8’e düşürüldü. A1 seviyesi için bu sene Esenyurt, Bağcılar, Şişli ve Kadıköy’deki merkezlerde dersler verilecek. A1 seviyesindeki öğrenciler toplamda 136 saat ders görecek.

A2 seviyesi için ise Kadıköy, Bağcılar ve Şişli’de kurs açılacak. Şişli ve Kadıköy kursları hemen başlayacak. Bağcılar için ise başvurular 21 Şubat 2021 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. İkinci seviye kursları 120 saat verilecek. Her iki seviye kurslar için de hafta içi ve hafta sonu grupları oluşturuldu.

İBB, 12 Aralık 2019 tarihinde Kürtçe kurs için eğitmen alınacağını duyurduktan sonra 15 Ocak 2019 tarihinde ise Kürtçe A1 seviyesinde başvuruları almaya başlamıştı.

Başvurular İSMEK’in internet sitesinden alınacak.