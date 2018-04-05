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Yaşam

İsmailağa Cemaati'nin yayınevinden çıkan kitap: İlişki sırasında 'yılan' düşünürseniz, çocuk yılana benzer!

"Cinsel ilişki sırasında alimleri düşünün"

05 Nisan 2018 00:28

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Muallim Neşriyat’tan çıkan “Her anneye lazım” adlı kitapta kadınlara ve erkeklere cinsel ilişki sırasında “Allah dostlarını, alimleri” düşünmeleri tavsiye edildi. Kitapta bu yolla “Doğacak çocukların o kişilere benzeyeceği” iddia edildi.

Oda TV’nin haberine göre; Esma Muratoğlu’nun kaleme aldığı kitapta “Bir erkek hanımı ile cima ederken cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını, alimleri salih insanları düşünür de bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa, doğacak olan çocuğun kalp, beyin ve ruh yapısı o andaki hayale göre oluşur” ifadeleri yer aldı.

Kitapta ayrıca, bir annenin cinsel ilişki sırasında “yılan” hayal ettiği buna karşılık doğan çocuğunun da “yılan kılığında” olduğu iddiası ortaya atıldı. Kitapta “Nitekim, annenin cima halinde görüp hayal ettiği suretin doğacak çocuğun şekline tesir ettiği bilinmektedir. Hatta bir kadının yılan kılığında bir insan doğurduğu, bunun sebebi kendisine sorulduğunda, cima anında bir yılan gördüğünü söylediği rivayet edilmiştir.”

 

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Allah dostlarınıalimleriismailağa cemaati

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