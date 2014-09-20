İsmailağa cemaatinden hükümete: Elinde devlet imkanlarını bulunduranlar...

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Marifet Derneği'nin yayınladığı Marifet Dergisi'nin Eylül sayısında hükümetin politikalarına tepki içeren yazı yayınlandı. Hükümetin "Yeni Türkiye" parolasının eleştirildiği dergi, "Yeni Türkiye Kimin Türkiye'si" kapağıyla çıktı. Marifet Dernekler Federasyonu Başkanı Muhammed Keskin'in kaleme aldığı yazıda, "Elinde devlet imkanlarını bulunduran bazı makam sahiplerinin Ehl-i Sünnet itikadının tarihi düşmanı olan Şii ve Vehhabi uzantılarına büyük imkan tanımaları, Anadolu'nun asli unsurları olan Ehl-i Sünnet Müslümanlarına ise üvey evlat muamelesi yapmalarıdır" ifadeleri kullanıldı.

Marifet Derneği, İsmailağa Cemaati içinde "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin kurduğu dernek olarak biliniyor.

'İslam Alimi süsü verilmiş zevat'

İsim vermden, İslamcı yazar Mustafa İslamoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin ilahiyatçı yazarı Hayrettin Karaman'a "İslam alimi süsü verilmiş bazı zevat" diye hitap edilen yazıda, bakanlara da yüklenildi.

'Kur'an surelerinin isimlerini alaya alan'

Yazıda AB Eski Bakanı Egemen Bağış ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya da sert eleştiriler yöneltildi.

Egemen Bağış için, "Kur'an surelerinin isimlerini alaya alan" ifadeleri kullanılırken, Efkan Ala için de "En rezil bir ifadeyle Kainatın Efendisine gurur-kibir isnad eden idareci" denildi.

'Yeni Türkiye kimin Türkiye'si'

Hükümetin sıklıkla kullandığı, "Türkiye sadece Türklerin değildir"söylemin de eleştirildiği yazıda şöyle devam edildi:

"İngiltere İngilizlerin, Almanya Almanların, Fransa Fransızların, İtalya İtalyanların da Türkiye kimin? Bayraklar indikten sonra sıra ülkemizin isminin değişmesine mi gelecek?" denilen yazıda, "Yeni Türkiye'nin kimin Türkiyesi olacağı hususunda ciddi endişeler taşımaktayız"

'Yalancı bunlar'

Cübbeli Ahmet Hoca'ya yakınlığıyla bilinen Marifet Derneği uzun süredir hükümete mesafeli duruyordu. Yeni Şafak gazetesi, Marifet Derneğinin düzenlediği birçok gezi ve organizasyonu "provokasyon" olarak nitelendirmiş ve eleştirmişti.

Yeni Şafak Marifet Derneği'nin organizasyonlarına karşı sık sık İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlu'nu yaptığı haberlerle uyarmış ve "oyuna gelme" demişti.

Ancak Ustaosmanoğlu Yeni Şafak'a sert tepki göstererek “Millet, cemaate diyemiyor mu? Bunlar yalancıdır, yalancı Albayrak’ın adamları. Fitnelerden sakınalım.” demişti.