“İsmail – Veyis söyleşisi, klik başının bakan olduğuna ilişkin düşünceleri perçinledi”

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, bugünkü yazısında, kara para aklamak suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği belirtilen eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’in, kendisiyle ilgili iddiaları cevaplandırmak için katıldığı Halk Tv’deki programı değerlendirdi.

Programda İsmail Saymaz’ın, Ateş’e Korkmaz’ın “Veyis Ateş benden 10 milyon Avro istedi” sözlerini hatırlattığını yazan Bayraktaroğlu, “10 milyon avro 100 milyon TL eder, ben bu parayı nasıl saklayabilirim ki?” diyerek topu taca attığını yazdı.

Ateş’in izleyiciyi “mal varlığı olarak ne kadar 'fakir' olduğu konusunda “ ikna etmeye çalıştığını kaydeden Bayraktaroğlu, yazısında, programdaki soru ve cevaplara yer vererek, "İsmail – Veyis söyleşisinin sonucunda ne mi oldu?..

Bana göre Veyis inandırıcı olmadığı gibi…

Klik başının bakan olduğuna ilişkin düşünceleri de perçinledi” değerlendirmesinde bulundu.