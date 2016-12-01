İsmail Saymaz'dan Enver Aysever'e: Egosundan başka bir değeri olmayan bir zavallısın

Diyarbakır Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi eşinin öldürülmesinin 1. yıldönümü nedeniyle Enver Aysever'e verdiği söyleşide, Tahir Elçi'nin hedef gösterilmesine neden olan ve Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programı ile ilgili olarak "Ahmet Hakan'ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum. Anlamıyorum, niye inanıyor insanlar onlara" dedi.

Enver Aysever, bugün Twitter'dan paylaştığı mesajda Türkan Elçi'nin sözlerine atıfta bulunarak "Kim var bu akşam yayında bilmiyorum. Ama Ahmet Hakan'ın yayınına çıkan herkes Tahir Elçi'yi anımsamalı..." dedi. Programın konukları arasında bulunan İsmail Saymaz, "Bunun üzerine Enver Aysever sen egosundan başka bir değeri olmayan bir zavallısın. Türkan hanımı bile şahsi kinine alet etmeye kalkışacak denli zavallı..." dedi.

Türkan Elçi: Ahmet Hakan’ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum

Daha önce de tartışmışlardı

İki isim ağustos ayında da yine Twitter üzerinden birbirlerine "ekran komseri", "sosyalist belirleme noteri" gibi kelimeler kullanmışlardı.

Aysever'in "Bu arada ekran tartışmalarında dikkat edin bir tane sosyalist yok. Zamanında aydınlanma kavgası veren kimse yok. Medyanın yalancı baharı!" şeklindeki tweetine İsmail Saymaz yanıt vermişti.

"Ayıp ediyorsun ölçünü bilmiyorsun" diye yazan İsmail Saymaz'ın tepkisine önce şaşırtan Enver Aysever, sonrasında verdiği yanıtlarla tartışmayı alevlendirdi. Taraflar birbirlerine "ekran komseri", "sosyalist belirleme noteri"gibi ifadeler kullanmışlardı.

Enver Aysever ve İsmail Saymaz'ın Twitter'daki mesajlaşmaları şöyle: