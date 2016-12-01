T24 LogoT24 Logo
Medya

İsmail Saymaz'dan Enver Aysever'e: Egosundan başka bir değeri olmayan bir zavallısın

Enver Aysever, Tahir Elçi dolayısyla Ahmet Hakan'ın programına katılanları eleştirmişti

01 Aralık 2016 04:13

Diyarbakır Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi eşinin öldürülmesinin 1. yıldönümü nedeniyle Enver Aysever'e verdiği söyleşide, Tahir Elçi'nin hedef gösterilmesine neden olan ve Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programı ile ilgili olarak "Ahmet Hakan'ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum. Anlamıyorum, niye inanıyor insanlar onlara" dedi. 

Enver Aysever, bugün Twitter'dan paylaştığı mesajda Türkan Elçi'nin sözlerine atıfta bulunarak "Kim var bu akşam yayında bilmiyorum. Ama Ahmet Hakan'ın yayınına çıkan herkes Tahir Elçi'yi anımsamalı..." dedi. Programın konukları arasında bulunan İsmail Saymaz, "Bunun üzerine Enver Aysever sen egosundan başka bir değeri olmayan bir zavallısın. Türkan hanımı bile şahsi kinine alet etmeye kalkışacak denli zavallı..." dedi.

Türkan Elçi: Ahmet Hakan’ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum

Daha önce de tartışmışlardı

 

İki isim ağustos ayında da yine Twitter üzerinden birbirlerine "ekran komseri", "sosyalist belirleme noteri" gibi kelimeler kullanmışlardı.

Aysever'in "Bu arada ekran tartışmalarında dikkat edin bir tane sosyalist yok. Zamanında aydınlanma kavgası veren kimse yok. Medyanın yalancı baharı!" şeklindeki tweetine İsmail Saymaz yanıt vermişti.

"Ayıp ediyorsun ölçünü bilmiyorsun" diye yazan İsmail Saymaz'ın tepkisine önce şaşırtan Enver Aysever, sonrasında verdiği yanıtlarla tartışmayı alevlendirdi. Taraflar birbirlerine "ekran komseri", "sosyalist belirleme noteri"gibi ifadeler kullanmışlardı.

Enver Aysever ve İsmail Saymaz'ın Twitter'daki mesajlaşmaları şöyle:

 

ETİKETLER

ismail saymazenver aysevertahir elçitürkan elçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24