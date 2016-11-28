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Türkan Elçi: Ahmet Hakan’ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum

“İnsanlar bunlara nasıl inanıyor?”

28 Kasım 2016 20:43

Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi eşinin öldürülmesinin 1. yıldönümünde, "Türkiye'ye barış gelmesini istemeyenler Tahir Elçi'ye kurşun sıktı" dedi ve Tahir Elçi'nin hedef gösterilmesine neden olan programla ilgili de "Ahmet Hakan'ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum. Anlamıyorum, niye inanıyor insanlar onlara" ifadelerini kullandı.

RS FM'de Enver Aysever'in programına konuk olan Türkan Elçi, şöyle konuştu:

"Ben asla ötekileştirici, ayrıştırıcı bir söylemde bulunmayacağım. "Ahmet Hakan'ın programına şarlatanlar çıkıyor, izlemiyorum. Anlamıyorum, niye inanıyor insanlar onlara. Ölümü yaşadığım andan itibaren hedef gösterecek bir dil kullanmak istemedim. Buna Ahmet Hakan da dahildir."

Elçi sözlerine şöyle devam etti:

"Eşinin ölüm yıldönümünde huzurla anabilecekken ben orada insanlara bir şey olur mu kaygısı taşıyorum? İddianame çıkacak diye bekledik.Ne iddianame ne tanık gördük. Tanıklık yapacak bir tane bile insan yok mu? Öylesine kaotik bir ortamda yaşıyoruz ki artık bir bomba patlasa terör uzmanları bile yorum yapamıyor. Devlet neden katili bulmak istemez? Hak ettiği cezayı buldu gibi düşünülüyor."

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