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İsmail Saymaz'dan Cemil Barlas'a: FETO'cu senin babandır!

Cemil Barlas: ByLock İsmail'in yeni görevi savcı cinayetini örtmek

12 Mayıs 2017 16:45

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, kendisine yönelik olarak "ByLock İsmail'in yeni görevi savcı cinayetini örtmek" diyen gazeteci Cemil Barlas'a tepki gösterdi.

Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "Sosyo-politik bir gerçek olarak Hocaefendi Sendromu" adlı kitabının görselini paylaşan Saymaz, "FETO'cu senin babandır, Cemil. Para pul işlerini de Soros'un eski adamı olan dayına sor" dedi.

Mehmet Barlas, 2000 yılında yayımlanan 'Hocaefendi Sendromu' adlı kitabında cemaat hakkında ileri sürülen iddialara karşı çıkarak, "Fethullah Gülen'in devleti ve orduyu ele geçirmek için, gizli ve planlı bir çalışma yapan bir 'çete lideri' olduğu ileri sürülüyor.. 'Vakıf', 'Tarikat', 'Cemaat', 'Din', 'Siyaset', 'Laiklik', 'Tehdit', 'Devlet' ve benzer tüm olguların bir arada yer aldığı, yanlış teşhis halinde, gerçekten önemli kötü yan sonuçların çıkabileceği bir 'Sendrom' bu"  ifadesine de yer vermişti.

Gülen'i savunmak için kitap yazan Mehmet Barlas: Sözde seçkinciler Erdoğan'a kızıp FETO yandaşı oldu

 

 

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