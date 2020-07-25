İsmail Saymaz: Varsın savcılar ona yönelik saldırılar karşısında sussun; biz halk çocukları, Mustafa Kemal’i ödünsüz savunacağız

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Varsın, Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’i emanet ettiği savcılar O’na yönelik saldırılar karşısında sussun. Varsın, üniversiteler lal kesilsin. Varsın, lokmasını cumhuriyete borçlu sendikalar ve iş dünyası, kafasını kuma gömsün. Biz halk çocukları, Mustafa Kemal’i ödünsüz savunacağız" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün Ayasofya'da kılınan cuma namazında okuduğu hutbede, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" demişti. Erbaş'ın bu sözleri Atatürk'e hakaret olarak değerlendirilmişti.

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ismini anmadan eleştirmiş, "Unutma, bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu'na rahmet, Atatürk'e de lanet okundu" demişti.

TIKLAYIN - İlahiyatçı Cemil Kılıç: Bugün Atatürk'ün kurduğu devletin bir memuru, minberden Atatürk'e lanet okudu

YeniÇağ yazarı Orhan Uğuroğlu da bugünkü yazısında cumhuriyet savcılarına seslenerek, "Ayasofya'nın cami yapılması birkaç gün konuşulur ve unutulur ama milletin derdi, sorunu, geçim sıkıntısı devam eder…Ey Cumhuriyet Savcıları Atatürk'e hakaret eden Ali Erbaş hakkında derhal iddianame düzenleyip mahkemeye sevk edin..." diye yadı.

TIKLAYIN - Yeniçağ yazarı: Ey cumhuriyet savcıları; Ayasofya’da Atatürk'e hakaret eden Ali Erbaş’ı derhal mahkemeye sevk edin