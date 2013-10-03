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İsmail Saymaz, Vali Tuna'dan şikayetçi oldu!

İsmail Saymaz, 'Gazetecilerin, kendi mesleklerini icra ederken sınırlarını belirleyecek olan idari görevliler değildir' açıklamasında bulundu

03 Ekim 2013 18:58

Radikal muhabiri İsmail Saymaz avukatlarının, Eskişehir Valisi Güngör Azmi Tuna'dan hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Saymaz, kendisini de İçişleri Bakanlığı'na şikayetini ilettiğini söyledi.

Radikal gazetesi avukatlarının, Vali Tuna hakkında hakaret iddiasyıla suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını açıklayan İsmail Saymaz, "Ben de, İçişleri Bakanlığı'na şikayetimi ilettim. Çünkü, hiçbir gazeteci, hiçbir kamu görevlisinin, elbette ki muhalifi değildir, ama doğal olarak onun basın propaganda birimi mensubu değildir " dedi.

"Gazetecilerin, kendi mesleklerini icra ederken sınırlarını belirleyecek olan da idari görevliler değildir. Gazeteci, eğer onun ilgilendiği haberin kapsamına giriyorsa, ilgili kamu görevlisinin kendisinin hayatını da, meslek hayatını da didikler. Dolayısıyla benim yapacağım haberin ve soracağım sorunun miktarını ne Eskişehir Valisi, ne bir başka kamu görevlisi belirleyebilir."

"Eskişehir Valisi'nin gösterdiği tavır, bu olaya karışmış kamu görevlileriyle ilgili işlem yapmaktan çok, bu olayı soruşturan gazetecinin kendisini sınırlama girişimidir. Dolayısıyla bunun bir başka ilde, bir başka kamu görevlisine örnek oluşturmasını istemem. Bu aynı zamanda Türkiye 'nin ulaştığı demokrasi standardının ve ulaştığı gazetecilik standardının çok gerisinde."

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