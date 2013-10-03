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Muammer Güler, Vali Tuna'nın İsmail Saymaz'a hakaret ettiği maili inceletecek

Muammer Güler, Eskişehir Valisi'nin İsmail Saymaz'a gönderdiği hakaret içeren mektubun 'tasvip edilemez' olduğunu ve derhal inceleyeceğini söyledi

03 Ekim 2013 00:28

İçişleri Bakanı Muhammer Güler, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Ali İsmail Korkmaz davasının il dışında görülmesi yönünde görüş belirtmesini haberleştiren Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a gönderdiği "Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin" ifadelerinin ve "Yerin altı da var unutma, eninde sonunda orada görüşeceğiz" tehdidinin yer aldığı e-posta'yı değerlendirdi.
Bakan Güler, Eskişehir Valisi Tuna'nın, Saymaz'a gönderdiği e-posta konusunda Radikal'den Yurdagül Şimşek'in sorularını yanıtladı.
 

'Sıfatı ne olursa olsun...'

 
Derhal gerekli incelemeyi ve araştırmayı yaptıracağını vurgulayan Güler, "Burada eğer tehdit varsa, üslupta bir eksiklik varsa, valinin yapmaması gereken bir yaklaşım varsa, elbette bunu savunmayız, elbette ki gerekli ikazlarda bulunuruz. Ben görevlerin gerektirdiği üslubun ötesine geçen, amacını aşan ifadelerde bulunan kişi hangi görevde olursa olsun bunun yanında değilim. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Bu zaten yapılmaması gereken bir konudur. Bakanlığımızın da görev anlayışına benim de sorumluluk anlayışımın çerçevesine uymayan bir şeydir. O nedenle de bunu inceleyeceğim, araştıracağım" diye konuştu.
Güler, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun adamının gerektirdiği özeni göstermesinden yana olduğunu da vurguladı.
Vali Azmi Tuna'nın İsmail Saymaz'a gönderdiği e-mail şöyleydi:
"Oğlum İsmail, yine rahat durmuyorsun. Benim Ali İsmail ile ilgili söylemediğim bir sözü tekrar ısıtıp veriyorsun ki sana özel olarak telefonda bunu izah ettiğim halde her fırsatta alçaklıkla bunu tekrar ediyorsun. Failler belirlendi, tutuklandı, yargılanıyor. Bunlardan pek memnun olmadın herhalde. Sana malzeme kalmadı derken, mahkeme bize bir soru soruyor. Biz de savcılık da kamu düzenini düşünerek yüzbinlerce insanın yaşadığı bu şehirde olay çıkmasın diye görüşümüzü yazıyoruz. Bunlar her nasılsa yandaş avukatlarınız tarafından herhalde anında sizlere servis ediliyor. Kuşlar söyledi deme sakın inanmam! Neyse hiç önemli değil. Zaten biz ne dersek diyelim siz vermek istediğinizi veriyorsunuz. Siz bizim Ali İsmail için çok üzüldüğümüze de inanmazsınız. Demokratik tepkiye eyvallah ama amaçları kaos çıkarmak olanların fırsat beklediği bir ortamda bu davanın başka yerde görülmesini istemek Eskişehir'e ve halkın yararına bir şey yapmak demektir. Tabii ki takdir yargının. Diğer konulara girmiyorum çünkü yargılama devam ediyor. Ama siz zaten hem savcı, hem hakim, hem avukatsınız. Müebbet bile sizi kesmez. Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin. Yerin altı da var unutma, eninde sonunda orada görüşeceğiz."

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