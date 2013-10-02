Eskişehir Valisi'nden gazeteci İsmail Saymaz'a: Oğlum İsmail, yine rahat durmuyorsun

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Gezi Parkı direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının il dışında görülmesi yönünde görüş belirtmesini haberleştiren Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a bir e-posta göndererek “Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin” dedi.

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının il dışında görülmesi yönünde görüş belirtmesini haberleştiren Radikal muhabiri İsmail Saymaz ’a bir e-posta gönderdi. Vali Tuna'nın, mailde "siz zaten hem savcı, hem hakim, hem avukatsınız" dediği Saymaz'ı sert ifadelerle itham etti.



Yolladığı e-mailde, “Yine rahat durmuyorsun” diyen Vali Tuna, bir TV kanalında göstericiler için sarf ettiği “Birbirlerini dövdüler” ifadesinin İsmail Saymaz tarafından çarpıtıldığını iddia ederek, “Her fırsatta alçaklıkla bunu tekrar ediyorsun” ifadesini kullandı.

Vali Tuna, mesajında, “Müebbet bile sizi kesmez. Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin. Yerin altı da var unutma, eninde sonunda orada görüşeceğiz” diye yazdı.



radikal.com.tr'deki habere göre, Eskişehir Valisi Azim Tuna’nın bu sabah saat 03.56’da “g.azim.tuna@icisleri.gov.tr” şeklindeki resmi e-posta adresinden, İsmail Saymaz’a bir e-mail yolladı. Radikal, Tataristan’da resmi bir ziyarette bulunan Vali Tuna’nın korumasına ulaşarak, e-mailin Tuna tarafından gönderilip gönderilmediğini sordu. Vali Tuna, koruması aracılığıyla, e-maili kendisinin gönderdiğini bildirdi.



Vali Azmi Tuna’nın İsmail Saymaz’a gönderdiği e-mail şöyle:



“Oğlum İsmail, yine rahat durmuyorsun. Benim Ali İsmail ile ilgili söylemediğim bir sözü tekrar ısıtıp veriyorsun ki sana özel olarak telefonda bunu izah ettiğim halde her fırsatta alçaklıkla bunu tekrar ediyorsun. Failler belirlendi, tutuklandı, yargılanıyor. Bunlardan pek memnun olmadın herhalde. Sana malzeme kalmadı derken, mahkeme bize bir soru soruyor. Biz de savcılık da kamu düzenini düşünerek yüzbinlerce insanın yaşadığı bu şehirde olay çıkmasın diye görüşümüzü yazıyoruz. Bunlar her nasılsa yandaş avukatlarınız tarafından herhalde anında sizlere servis ediliyor. Kuşlar söyledi deme sakın inanmam! Neyse hiç önemli değil. Zaten biz ne dersek diyelim siz vermek istediğinizi veriyorsunuz. Siz bizim Ali İsmail için çok üzüldüğümüze de inanmazsınız. Demokratik tepkiye eyvallah ama amaçları kaos çıkarmak olanların fırsat beklediği bir ortamda bu davanın başka yerde görülmesini istemek Eskişehir’e ve halkın yararına bir şey yapmak demektir. Tabii ki takdir yargının. Diğer konulara girmiyorum çünkü yargılama devam ediyor. Ama siz zaten hem savcı, hem hakim, hem avukatsınız. Müebbet bile sizi kesmez. Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin. Yerin altı da var unutma, eninde sonunda orada görüşeceğiz.”