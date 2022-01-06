İsmail Saymaz: Sahte rakıdan kaynaklı ölümler politiktir ve sınıfsaldır

Gazeteci İsmail Saymaz, yurttaşın sahte rakı kullanımına ve evde kaçak içki üretimine yönelmesinin iki nedeni olduğunu; bunların birincisinin yüksek ÖTV, diğerinin de iktidarın içkiye olan ideolojik tavrı olduğunu yazdı.

CHP’nin hazırladığı 'Tüm Boyutlarıyla Sahte İçki Gerçeği' raporunu hazırladığında 98 olan sahte rakıdan kaynaklı ölüm sayısının katlanarak artacağını söyleyen Saymaz, “Çünkü içki ve sigaradan alınan ÖTV, önceki gün yüzde 47,39 oranında arttırıldı” dedi.

Köşesinde, ÖTV zammına ilişkin vergi uzamanı Ozan Bingöl’ün, "Fazla vergi vergiyi öldürür' der ya Fransızlar. Türkiye'de fazla vergi insan öldürüyor. Vergilemenin amacı sağlıksız ürüne talebi azaltmakken, içki ve sigarada ÖTV'yi arttırarak, hem gelir kaybediyoruz, hem daha çok sağlık harcaması oluyor. Bir nevi cezalandırılıyoruz. Optimal nokta aşılırsa vergi geliri artmaz, azalır. Sağlık harcaması artar. Telafisi olmayan sonuçlar olur. Vergi politik, vergileme ideolojiktir. Buradaki amaç, toplum sağlığı olmaktan çıkmış, yaşam tarzına müdahaleye dönüşmüştür. Bu da kaçak içkiyi tercih eden insanların farklı yollara tevessül etmesine sebebiyet verir” görüşüne yer veren Saymaz, şunları kaydetti:

“AK Parti, ideolojik tutumundan ötürü sigara ve içkide ÖTV'yi silah olarak kullanıyor. Bu yolla içki adeta lüks tüketim sınıfına sokularak, içki içenler cezalandırılıyor. Türkiye, içki tüketiminde OECD ülkeleri arasında sonda yer alırken, fiyat bakımından AB'de Norveç ve İzlanda'dan sonra geliyor. ÖTV'deki artışları içkiye ve içki içenlere yönelik kısıtlamalar ve yasaklamalar izliyor. Öte yandan iktidar içki ve sigara tüketenleri yağlı bir gelir kapısı ve kaynak olarak da görüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın deyimiyle vatandaş bir kadeh içiyorsa, devlet dört kadehi mideye indiriyor.

Bu yüzden, evet, sahte rakıdan kaynaklı ölümler politiktir. Ve sınıfsaldır da...”

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TIKLAYIN - Ozan Bingöl'den alkoldeki ÖTV artışına tepki: Bu durumun toplum sağlığını korumak ile ilgisi kalmamıştır