İsmail Saymaz: Şirin Payzın'ı tehdit eden MHP’li Selami Şişman, Türk milliyetçiliği dersi almalı

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selami Şişman'ın, T24 yazar ve programcısı Şirin Payzın'ı babası gazeteci Nizam Payzın'ın vefat ilanını paylaşarak tehdit etmesiyle ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, ''MHP’li Şişman, Türk milliyetçiliği dersi almalı'' dedi.

''Selami Şişman, gazeteci Şirin Payzın’ı ölümle tehdit ederken Türk milliyetçiliğinin tarihsel köklerinden bihaber olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuşan Saymaz, ''Misal MHP lideri Türkeş, Kıbrıs Türküdür. Türkçülüğün babaları ya Trakyalı, ya Kırımlı, ya da Kafkasyalıdır'' dedi.

Türk milliyetçiliğinin uyanışının Trakya’da Türklere yönelik kıyımla başladığını söyleyen Saymaz, ''İttihaçılar da, son Türk devletinin kurucuları da, doğdukları topraklardan Türk oldukları için sürülen ve kıyıma uğrayan Atatürk gibi Rumelililerdir'' dedi.

İsmail Saymaz'ın paylaşımları şu şekilde:

''MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Selami Şişman, gazeteci Şirin Payzın’ı ölümle tehdit ederken, Türk milliyetçiliğinin tarihsel köklerinden bihaber olduğunu da gösteriyor.

Misal MHP lideri Türkeş, Kıbrıs Türküdür. Türkçülüğün babaları ya Trakyalı, ya Kırımlı, ya da Kafkasyalıdır.

Türk milliyetçiliğinin uyanışı bilhassa Trakya’da Türklere yönelik kıyımla başlar. İttihaçılar da, son Türk devletinin kurucuları da, doğdukları topraklardan Türk oldukları için sürülen ve kıyıma uğrayan Atatürk gibi Rumelililerdir. MHP’li Şişman, Türk milliyetçiliği dersi almalı''

MHP MYK Üyesi Selami Şişman, gazeteci Şirin Payzın'a yazdığı tehdit mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız, yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız"

TIKLAYINIZ: MHP MYK Üyesi Şişman, T24 yazar ve programcısı Şirin Payzın'ı babasının vefat ilanını paylaşarak tehdit etti